«Нива» швейцарского экипажа получила небольшие повреждения на девятом этапе «Дакара»

Швейцарский гонщик Niva Red Legend Team Марио Якобер поделился впечатлениями от девятого этапа «Дакара» и от всей гонки до сих пор.
«Мы успешно преодолели девятый этап, он был очень быстрым. У нас были некоторые сложности. Мы сломали на «Ниве» одно из зеркал, но это мы отремонтируем. В целом было весело. С нетерпением ждём 10-го этапа, ну и вообще до финиша остаётся ещё три спецучастка.
В целом мы двигаемся от этапа к этапу и понимаем, что в зачёте «Дакар Классик» есть намного более современная техника, чем наша. Мы не стремились сразу ехать на «Дакаре» быстро: нужно было привыкнуть к «Ниве» в условиях пустыни. После этого мы медленно прогрессировали шаг за шагом — это видно по результатам. В гонке остаются три «Нивы», и последние два дня мы стартовали из этой тройки первыми, что показывает наш прогресс.
Мы довольны своим положением. Каждый день настраиваемся на конкретный этап, а на бивуаке обсуждаем, что было хорошо, а что можно было сделать лучше. Просто фантастика, что мы здесь», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.
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