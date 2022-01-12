Петров прокомментировал выступление Шварцмана в Формуле-2
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Знаменитый российский гонщик Виталий Петров дал комментарий по поводу своего соотечественника Роберта Шварцмана.
Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно. В следующем сезоне он будет выполнять роль тест-пилота «Феррари» в «Королевских гонках».
«Занять второе место — это тоже труд. У меня вопросов к нему вообще нет. Я смотрел все его гонки. Начало и середина сезона просто великолепно для него прошли. По обгонам он вообще один из лучших. Есть нюансы в квалификациях, но давайте не забывать, что у тебя есть всего 30 минут и две попытки», — сказал Петров на YouTube-канале SMP Racing.
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