Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Петров прокомментировал выступление Шварцмана в Формуле-2

Петров прокомментировал выступление Шварцмана в Формуле-2
Комментарии

Знаменитый российский гонщик Виталий Петров дал комментарий по поводу своего соотечественника Роберта Шварцмана.

Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно. В следующем сезоне он будет выполнять роль тест-пилота «Феррари» в «Королевских гонках».

«Занять второе место — это тоже труд. У меня вопросов к нему вообще нет. Я смотрел все его гонки. Начало и середина сезона просто великолепно для него прошли. По обгонам он вообще один из лучших. Есть нюансы в квалификациях, но давайте не забывать, что у тебя есть всего 30 минут и две попытки», — сказал Петров на YouTube-канале SMP Racing.

Новость по теме
«Феррари» обратилась к Роберту Шварцману перед новым сезоном Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022