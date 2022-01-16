Норрис объяснил, почему отношения с Сайнсом у него складывались лучше, чем с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему его отношения с бывшим товарищем по команде, нынешним гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом, складывались лучше, чем с Даниэлем Риккардо, с которым он в настоящее время выступает в «Макларене».



«Всё просто — у нас очень разные интересы, помимо гонок. Даниэлю больше нравится вино, шоппинг и всё такое, а я, например, больше люблю гольф, киберспорт. Как раз то же самое нравилось и Карлосу.



С Сайнсом я периодически играл в гольф, мы частенько соревновались в симуляторе. Ведь чтобы построить крепкие и хорошие отношения, нужно проводить время вместе и получать удовольствие, а гольф — это то, что отлично сближает», — приводит слова Норриса Motorsport Espana.

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