Норрис: из-за Сайнса я не выглядел так хорошо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе, который ранее был его напарником в «Макларене» в течение двух сезонов.



«Я считаю, что Карлос — один из лучших гонщиков Формулы-1. Из-за него я не выглядел так хорошо, ведь этот парень выступает очень здорово. Он проделал действительно очень качественную работу. Думаю, что я был немного в его тени», — приводит слова Норриса Motorsport-Total.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Норрис занял шестое место. В активе Ландо 160 очков. Сайнс занял пятое место. На счету испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.