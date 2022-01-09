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Норрис: из-за Сайнса я не выглядел так хорошо

Норрис: из-за Сайнса я не выглядел так хорошо
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе, который ранее был его напарником в «Макларене» в течение двух сезонов.

«Я считаю, что Карлос — один из лучших гонщиков Формулы-1. Из-за него я не выглядел так хорошо, ведь этот парень выступает очень здорово. Он проделал действительно очень качественную работу. Думаю, что я был немного в его тени», — приводит слова Норриса Motorsport-Total.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Норрис занял шестое место. В активе Ландо 160 очков. Сайнс занял пятое место. На счету испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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