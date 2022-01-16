Алонсо назвал преимущества своего возраста для выступления в Ф-1 и назвал одну проблему

40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что видит в своём возрасте лишь преимущества в контексте успешного выступления в Формуле-1.
«Что касается моего возраста, то, честно говоря, я чувствую себя прекрасно и воспринимаю его как своё преимущество. Когда я приезжаю на трассу, то уже знаю, как там всё устроено. Сейчас все тестируют эти 18-дюймовые шины, а у меня очень хорошее представление о них благодаря выступлению в WEC.
Единственная проблема в таком возрасте заключается в том, что необходимо поддерживать мотивацию. Ведь во время сезона вне дома приходится бывать в течении трёхсот дней в году. В таком случае у пилота должно быть такое сильное желание, которое позволит ему посвятить себя этому виду спорта. А всё остальное — сплошные преимущества. И поскольку сейчас у меня такой период в жизни, когда я хочу посвятить себя Формуле-1, то вижу я в возрасте одни лишь положительные моменты», — приводит слова Алонсо Motorsport.
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