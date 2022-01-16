Брандл: на Маси повлияли звонки Хорнера. Он хотел поступить верно, но нарушил свои правила

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о Гран-при Абу-Даби прошедшего сезона, обернувшегося скандалом. Ранее сообщалось, что «Мерседес» будет требовать увольнения гоночного директора «Королевских гонок» Майкла Маси.



«Все команды, у которых были круговые, постоянно что-то требовали по радио. Представьте, каково это — выслушивать постоянно один и тот же вопрос: «Можем ли мы обогнать?»

Мне не нужно защищать Майкла Маси, но и мы были в конце пути, проведя 39 Гран-при за 17 месяцев, многие из них проходили на новых местах. Майкл был измотан, на него постоянно оказывалось давление, и потому он принял несколько неправильных решений, чтобы наконец сблизить две машины лидеров.



Я думаю, что на него повлияли звонки от Кристиана Хорнера, который говорил: «Вы должны убрать этих круговых». Мне кажется, что он пытался поступить правильно, а в итоге просто нарушил свои же правила. Команды не смогут выработать стратегию, если директор гонки отменяет и изменяет основные спортивные правила и действует по своему усмотрению», — приводит слова Брандла PlanetF1.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили его.