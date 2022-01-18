«Феррари» в новом сезоне Формулы-1 может изменить цвета ливреи

Команда Формулы-1 «Феррари» может подождать до финальных предсезонных тестов «Королевских гонок», прежде чем показать, как будет выглядеть её ливрея в окончательном виде. Как сообщает Motorsport, итальянская команда для этой цели может дождаться вторых предсезонных тестов, которые пройдут в Бахрейне 10 марта.



Это может быть сделано во время вторых предсезонных тестов по той причине, что во время первых, которые пройдут в Барселоне в конце февраля, не будет такого количества прессы (а может, её и вовсе не будет), и в целом внимания к ним будет приковано меньше. Предполагается, что цвета ливреи будут изменены на более матово-тёмные, что могут связать с празднованием 75-летия компании.



Обратим внимание, что такие цвета использовались в 2020 году на Гран-при Эмилии-Романьи, который стал 1000-м Гран-при «Феррари» в Формуле-1.

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