Названа дата презентации нового болида «Феррари»

Команда «Феррари» в своём «твиттере» объявила, что презентация нового болида состоится 17 февраля.

Публикация доступна в «твиттере» «Феррари».

Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очка

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0.

Ранее «Феррари» исключила из академии пилота Формулы-2 Маркуса Армстронга и временно рассталась с Каллумом Айлоттом, который на протяжении года будет выступать в IndyCar.