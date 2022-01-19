Албон впервые побывал на базе «Уильямс»

Новоиспечённый пилот «Уильямса» Александер Албон впервые побывал на базе команды.
«Было очень интересно познакомиться с теми, с кем я буду работать и кто будет строить мою машину. Это очень интернациональная команда, и есть много имён, которые я ещё не успел запомнить, но это придёт со временем. Все очень дружелюбны, и я хорошо провёл время.
Нас ждёт захватывающий сезон – я рад сразу приступить к работе и доработке машины. Постараемся сделать так, чтобы к моменту выезда на трассу она оказалась быстра», — приводит слова Албона официальный сайт «Уильямс».
Албон заменит в составе команды британца Джорджа Расселла, перешедшего в «Мерседес». В 2021 году Александер исполнял роли тестера и резервного пилота «Ред Булл». Албон сообщал, что в его переходе в «Уильямс» большую роль сыграл именно Расселл, за что он ему крайне благодарен и собирается угостить пивом.
- 19 января 2022
-
23:31
-
22:04
-
21:22
-
20:26
-
19:13
-
17:43
-
17:00
-
15:48
-
14:54
-
13:21
-
12:45
-
11:58
-
10:58
-
09:56
-
00:42
- 18 января 2022
-
22:52
-
21:53
-
20:43
-
19:41
-
18:57
-
18:01
-
16:53
-
15:58
-
14:40
-
13:47
-
12:35
-
11:57
-
11:09
-
09:41
-
00:56
- 17 января 2022
-
23:52
-
23:05
-
21:46
-
20:52
-
19:23