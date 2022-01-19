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Албон впервые побывал на базе «Уильямс»

Албон впервые побывал на базе «Уильямс»
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Новоиспечённый пилот «Уильямса» Александер Албон впервые побывал на базе команды.

«Было очень интересно познакомиться с теми, с кем я буду работать и кто будет строить мою машину. Это очень интернациональная команда, и есть много имён, которые я ещё не успел запомнить, но это придёт со временем. Все очень дружелюбны, и я хорошо провёл время.

Нас ждёт захватывающий сезон – я рад сразу приступить к работе и доработке машины. Постараемся сделать так, чтобы к моменту выезда на трассу она оказалась быстра», — приводит слова Албона официальный сайт «Уильямс».

Албон заменит в составе команды британца Джорджа Расселла, перешедшего в «Мерседес». В 2021 году Александер исполнял роли тестера и резервного пилота «Ред Булл». Албон сообщал, что в его переходе в «Уильямс» большую роль сыграл именно Расселл, за что он ему крайне благодарен и собирается угостить пивом.

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