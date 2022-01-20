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Хельмут Марко опроверг информацию о переходе Сириля Абитебуля в «Ред Булл»

Хельмут Марко опроверг информацию о переходе Сириля Абитебуля в «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что бывший босс «Рено» Сириль Абитебуль не станет возглавлять работу моторного подразделения австрийской команды.

«Я понятия не имею, кто придумал этот бред и откуда он вообще взялся. Бен Ходжкинсон был, есть и остается руководителем нашего проекта разработки двигателя. И мы надеемся, что уже в скором времени сможем начать работу», — приводит слова Марко F1-Insider.

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2021 года чемпионом стал Макс Ферстаппен. Победу определила финальная гонка, которая проходила в Абу-Даби.

Ранее Хельмут Марко поделился мнением об отличиях пилота его команды Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».

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