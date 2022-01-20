Команда «Альфа Ромео» сменила название и логотип
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» объявила об изменениях в названии и логотипе. Ранее коллектив назывался Alfa Romeo Racing ORLEN, однако с 2022 года слово «Racing» в названии будет заменено на «F1 Team».
«Добавление приписки F1 Team к названию является особым знаком чести для «Альфа Ромео» — это означает включение в один из самых эксклюзивных клубов мира. Мы являемся одной из десяти организаций, которые имеют право использовать это престижное название. Кроме того, это отражает сильную гоночную ДНК «Заубера» и «Альфа Ромео», а также историю, которую воплощают эти бренды», — гласит заявление пресс-службы команды.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» команды «Альфа Ромео».
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