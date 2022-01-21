Хилл — о титуле Ферстаппена: то, как решение принимали, нельзя назвать справедливым

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о титуле голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам прошедшего сезона Формулы-1.



«Считают ли в Нидерландах, что победа была добыта правильным образом? Думаю, вряд ли. Конечно, фанаты Льюиса Хэмилтона чувствуют обиду. Полагаю, что то, как решение принимали, нельзя назвать справедливым. Это привело к тому, что основное внимание было уделено двум главным героям заезда, а мне не кажется, что можно проводить автогонки или чемпионаты подобным образом — правила должны быть одинаковы для всех участников», — приводит слова Хилла Daily Mail.



Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.