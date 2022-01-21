Хилл — о титуле Ферстаппена: то, как решение принимали, нельзя назвать справедливым

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о титуле голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам прошедшего сезона Формулы-1.
«Считают ли в Нидерландах, что победа была добыта правильным образом? Думаю, вряд ли. Конечно, фанаты Льюиса Хэмилтона чувствуют обиду. Полагаю, что то, как решение принимали, нельзя назвать справедливым. Это привело к тому, что основное внимание было уделено двум главным героям заезда, а мне не кажется, что можно проводить автогонки или чемпионаты подобным образом — правила должны быть одинаковы для всех участников», — приводит слова Хилла Daily Mail.
Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
- 21 января 2022
-
12:28
-
11:50
-
10:34
-
09:57
-
01:00
- 20 января 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:45
-
20:02
-
19:54
-
18:41
-
17:53
-
16:48
-
15:59
-
14:57
-
13:58
-
12:57
-
11:54
-
11:02
-
09:54
- 19 января 2022
-
23:31
-
22:04
-
21:22
-
20:26
-
19:13
-
17:43
-
17:00
-
15:48
-
14:54
-
13:21
-
12:45
-
11:58
-
10:58
-
09:56
-
00:42