Команды Формулы-1 утвердили длительность свободных практик в новом сезоне

Команды Формулы-1 и Международная автомобильная федерация (ФИА) пришли к согласию о длительности сессии свободных практик в новом сезоне «Королевских гонок».

Как сообщает De Telegraaf, все три тренировки перед началом квалификации и гонки будут длиться по 60 минут, как и было в прошлом году. Ранее же обе сессии длились до 90 минут, а субботняя продолжалась 60 минут. Предполагалось, что в сезоне-2022 будет именно такой формат. Однако участниками процесса было принято другое решение.

Напомним, чемпионом минувшего сезона Формулы-1 стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.