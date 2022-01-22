Джордж Расселл: пока не станешь чемпионом мира, никогда не будешь доволен

Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своих амбициях.



«Конечно, моя цель — быть победителем, я хочу стать чемпионом мира. В «Уильямсе» же всё время приходилось вести борьбу в конце пелотона. 2020 год получился неплохим, но этого было недостаточно. 2021 год был ещё лучше, но опять же хотелось большего.



Когда я впервые попал во второй сегмент квалификации, мы с командой много праздновали. А когда это удалось сделать во второй и третий раз, возникло желание попасть в третий сегмент. А затем хочется всё больше и больше. И, наконец, пока не станешь чемпионом мира, никогда не будешь доволен», — приводит слова Расселла Crash.net.



Ранее Расселл рассказал, каким образом он провёл первый день на базе «Мерседеса».

Новость по теме Джордж Расселл рассказал о первом дне, проведённом на базе «Мерседеса»