В Колумбии может пройти Гран-при Формулы-1

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес рассказал о том, что их страна ведёт переговоры с Формулой-1.
Трассу для Гран-при ещё только предстоит построить. Скорее всего, она будет представлять из себя полугородской автодром. Сами гонки планируется проводить в портовом городе Барранкилья на севере страны.
«Работая как одна команда, мы способны осуществить наши мечты, воплотив их в реальность. Мэр Пумарехо сказал, что есть возможность представить проект трассы Формулы-1. До его реализации ещё далеко, но переговоры с Формулой-1 уже идут. Учитывая, что это спортивное предложение, мы его целиком поддерживаем», — приводит слова Маркеса PlanetF1.
В этом сезоне в Формуле-1 будет 23 этапа, и руководство чемпионата уже заявляло о желании увеличить их количество в будущем.
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