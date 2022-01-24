Леклер рассказал, чем он научился у Сайнса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём напарнике Карлосе Сайнсе.
«Думаю, мы многому научились. Когда ты впервые работаешь с новым напарником, ты всегда учишься у него чему-то новому, так бывает практически всегда. Карлос очень талантлив и быстр от природы, так что я наблюдал, какой подход он использует в ходе гоночного уик-энда, как он работает, проходит повороты, и так далее.
Карлос провёл просто потрясающий сезон. Своими выступлениями он заставлял меня прибавлять, становиться лучше в каждой гонке, думаю, что сезон получился очень интересным. Если выделять какую-то отдельную вещь, то я бы хотел отметить то, как Карлос умеет контролировать ход гонки и следить за резиной. Для меня это было одним из самых слабых мест с 2019 года. Думаю, в 2020 я смог прибавить, а в прошлом сезоне продолжил прогрессировать, в том числе и благодаря Сайнсу», — приводит слова Леклера GPFans.
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