Mercedes, принадлежавший Михаэлю Шумахеру, выставлен на аукцион. Фото

Аукционный дом Bonhams выставил на торги автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG, принадлежавший семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. Аукцион должен состояться в Париже 3 февраля, стартовая цена – € 50 тысяч. Об этом сообщает CarBuzz.

Фото: carbuzz.com

Немецкий гонщик получил это авто в качестве служебного транспорта в январе 2010 года и владел им до лета того же года. Впоследствии автомобиль сменил несколько владельцев.



Сообщается, что организаторы аукциона ожидают получить за транспортное средство от € 50 000 до € 100 000.



Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения Михаэлем травмы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.