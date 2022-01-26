Росберг отреагировал на то, что Хэмилтон считает Боттаса, а не его лучшим напарником

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг дал комментарий относительно высказывания гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о лучшем напарнике, которое тот оставил однажды. Хэмилтон тогда говорил, что считает таковым Валттери Боттаса.



«Ну нет — я считаю, что это какое-то неуважение. Что я сделал не так? В Кубке конструкторов, согласен, в течение пяти лет получалось создавать очень хорошую атмосферу внутри команды. В моё время было не так.



Думаю, Валттери справился намного лучше, чем Серхио Перес в «Ред Булл», так что он всё-таки заслуживает похвалы», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.



Ранее мыслями о соперничестве между новичком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Хэмилтоном в новом сезоне Формулы-1 поделился вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард.