Росберг отреагировал на то, что Хэмилтон считает Боттаса, а не его лучшим напарником

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг дал комментарий относительно высказывания гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о лучшем напарнике, которое тот оставил однажды. Хэмилтон тогда говорил, что считает таковым Валттери Боттаса.
«Ну нет — я считаю, что это какое-то неуважение. Что я сделал не так? В Кубке конструкторов, согласен, в течение пяти лет получалось создавать очень хорошую атмосферу внутри команды. В моё время было не так.
Думаю, Валттери справился намного лучше, чем Серхио Перес в «Ред Булл», так что он всё-таки заслуживает похвалы», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.
Ранее мыслями о соперничестве между новичком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Хэмилтоном в новом сезоне Формулы-1 поделился вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард.
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