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Кими Райкконен стал боссом команды по мотокроссу

Кими Райкконен стал боссом команды по мотокроссу
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Финский гонщик Кими Райкконен стал руководителем команды по мотокроссу Kawasaki Racing Team.

«Не секрет, что для меня одним из главных увлечений в жизни на протяжении многих лет был мотокросс, но эта команда — не то, что можно назвать хобби.

Она очень серьёзная, очень сфокусированная, и мы стремимся быть лучшими, на что только способны. Теперь, когда я ушёл из гонок, смогу уделять больше времени этому проекту. Не ежедневным вопросам, а больше стратегической точки зрения, используя свой опыт в том, как работают команды и что создаёт успех на мировой арене.

Все, включая меня, рады, что Kawasaki выбрала нас в качестве заводской команды. Я знаю, что шансы на успех всегда выше при прямой поддержке завода, так что это означает большие возможности для нас как новой команды Kawasaki Racing Team в главном международном соревновании по мотокроссу», — приводит слова Райкконена Racingnews365.

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