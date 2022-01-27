Кими Райкконен стал боссом команды по мотокроссу

Финский гонщик Кими Райкконен стал руководителем команды по мотокроссу Kawasaki Racing Team.
«Не секрет, что для меня одним из главных увлечений в жизни на протяжении многих лет был мотокросс, но эта команда — не то, что можно назвать хобби.
Она очень серьёзная, очень сфокусированная, и мы стремимся быть лучшими, на что только способны. Теперь, когда я ушёл из гонок, смогу уделять больше времени этому проекту. Не ежедневным вопросам, а больше стратегической точки зрения, используя свой опыт в том, как работают команды и что создаёт успех на мировой арене.
Все, включая меня, рады, что Kawasaki выбрала нас в качестве заводской команды. Я знаю, что шансы на успех всегда выше при прямой поддержке завода, так что это означает большие возможности для нас как новой команды Kawasaki Racing Team в главном международном соревновании по мотокроссу», — приводит слова Райкконена Racingnews365.
- 27 января 2022
-
14:59
-
14:31
-
12:53
-
11:38
-
09:44
-
04:36
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:50
-
22:58
-
20:57
-
19:46
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:37
-
16:22
-
15:16
-
14:42
-
14:19
-
13:14
-
11:59
-
11:20
-
10:02
-
00:46
- 25 января 2022
-
23:18
-
22:14
-
20:50
-
19:59
-
18:46
-
18:09
-
17:44
-
16:18
-
15:15
-
14:57
-
14:45