Руководитель «Хааса» Штайнер высказался о возможности Мика Шумахера перейти в «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о пилоте своей команде Мике Шумахере, который в этом году будет также резервным гонщиком «Феррари».
«Не знаю, перейдёт ли он когда-то в «Феррари», не мне решать такие вопрос, но думаю, что это хороший способ, чтобы начать свой путь. Ведь он должен делать некоторые вещи так, как это требуется от пилотов этой команды. А они, со своей стороны, сделают для него сиденье и учтут прочие моменты. Кроме того, он сможет получше познакомиться с их сотрудниками. Полагаю, это положительный опыт для всех.
Сможет ли Мик когда-нибудь перейти в «Феррари»? Думаю, да. Он уже год в «Хаасе» и хорошо освоился. Посмотрите, на пример Расселла. Когда он заменил Хэмилтона в «Мерседесе», то справился на отлично. Думаю, Мик может сделать что-то подобное, если ему предоставят такую возможность», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
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