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Мик Шумахер рассказал о своих отношениях с Льюисом Хэмилтоном

Мик Шумахер рассказал о своих отношениях с Льюисом Хэмилтоном
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о своих отношениях с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис всегда готов дать мне совет. Он всегда был очень открыт, чтобы помочь мне в том положении, в котором я находился.

Кроме того, уже в те времена, когда мой отец уже не работал в «Мерседесе», у меня была возможность приехать на несколько гонок и увидеть его там. Было очень приятно знать, что, когда у него было время, он мог поговорить со мной о некоторых вещах. Эти разговоры, конечно, личные. Некоторые из них связаны с гонками, но большинство — просто дружеские», — приводит слова Шумахера Daily Express.

Ранее Мик Шумахер рассказал, что впервые сможет опробовать болид 2022 года только на предсезонных тестах в Барселоне.

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