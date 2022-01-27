Мик Шумахер рассказал о своих отношениях с Льюисом Хэмилтоном
Поделиться
Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о своих отношениях с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном.
«Льюис всегда готов дать мне совет. Он всегда был очень открыт, чтобы помочь мне в том положении, в котором я находился.
Кроме того, уже в те времена, когда мой отец уже не работал в «Мерседесе», у меня была возможность приехать на несколько гонок и увидеть его там. Было очень приятно знать, что, когда у него было время, он мог поговорить со мной о некоторых вещах. Эти разговоры, конечно, личные. Некоторые из них связаны с гонками, но большинство — просто дружеские», — приводит слова Шумахера Daily Express.
Ранее Мик Шумахер рассказал, что впервые сможет опробовать болид 2022 года только на предсезонных тестах в Барселоне.
Комментарии
- 27 января 2022
-
09:44
-
04:36
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:50
-
22:58
-
20:57
-
19:46
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:37
-
16:22
-
15:16
-
14:42
-
14:19
-
13:14
-
11:59
-
11:20
-
10:02
-
00:46
- 25 января 2022
-
23:18
-
22:14
-
20:50
-
19:59
-
18:46
-
18:09
-
17:44
-
16:18
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:21
-
13:51
-
13:01
-
12:02
Партнерский контент