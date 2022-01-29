The Sun — о Мазепине с Роналду: известный «красный дьявол» и бесславный «гоночный дьявол»

Британское издание The Sun опубликовало статью, посвящённую встрече российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



Материал начинается следующими словами: «Самый известный «красный дьявол» объединился с самым бесславным «гоночным дьяволом».



Кроме того, в издании акцентировали внимание на футболке россиянина:

«Никите Мазепину еще предстоит достичь высот Криштиану Роналду, но если сравнить футболки обоих, то вперёд выходит россиянин».

Фотографию с Роналду в своём «инстаграме» разместил сам Никита. Оба встретились в тренажёрном зале.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

Позже фото прокомментировали в команде Мазепина.