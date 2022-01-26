В «Хаасе» отреагировали на совместную тренировку Мазепина и Роналду

Пресс-служба команды «Хаас» разместила в официальном «твиттере» гоночного коллектива пост, посвящённый встрече россиянина Никиты Мазепина и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Приятели тренируются в спортзале», — говорится в сообщении «Хааса».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице команды «Хаас» в «Твиттере».

Напомним, в общем зачёте пилотов «Королевских гонок» прошедшего сезона Никита стал последним, не сумев набрать ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место.