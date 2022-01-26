В «Хаасе» отреагировали на совместную тренировку Мазепина и Роналду

Пресс-служба команды «Хаас» разместила в официальном «твиттере» гоночного коллектива пост, посвящённый встрече россиянина Никиты Мазепина и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Приятели тренируются в спортзале», — говорится в сообщении «Хааса».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице команды «Хаас» в «Твиттере».
Напомним, в общем зачёте пилотов «Королевских гонок» прошедшего сезона Никита стал последним, не сумев набрать ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место.
- 26 января 2022
-
16:59
-
16:37
-
16:22
-
15:16
-
14:42
-
14:19
-
13:14
-
11:59
-
11:20
-
10:02
-
00:46
- 25 января 2022
-
23:18
-
22:14
-
20:50
-
19:59
-
18:46
-
18:09
-
17:44
-
16:18
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:21
-
13:51
-
13:01
-
12:02
-
11:01
-
09:56
- 24 января 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:56
-
19:56
-
19:01
-
17:47
-
16:20