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Ферстаппен не сможет рассчитывать на сильное повышение зарплаты, несмотря на титул в Ф-1

Ферстаппен не сможет рассчитывать на сильное повышение зарплаты, несмотря на титул в Ф-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в ближайшее время австрийская команда обсудит с новоиспечённым чемпионом Формулы-1, голландцем Максом Ферстаппеном вопрос продления его контракта.

«Мы находимся в процессе продления всех контрактов сразу на пять лет, чтобы обеспечить преемственность в команде. В ближайшие недели мы собираемся провести переговоры с Максом. Дело в том, что в последнее время с его менеджером было трудно непросто связаться, так как его сын участвовал в 24-х часах Дубая вместе с Йосом Ферстаппеном.

Что касается оклада Ферстаппена, то уже сейчас он близок к лимиту. Всему наступает предел», – приводит слова Хельмута издание PlanetF1, ссылаясь на Autorevue.

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