Боттас: теперь я понимаю, почему Росберг ушёл из Формулы-1
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Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас признался, что не понимал, почему в 2016 году Нико Росберг после победы в чемпионате принял решение покинуть немецкую команду и завершить карьеру. По словам Боттаса, поработав в «Мерседесе», он стал понимать мотивы Нико.
«До моего перехода в «Мерседес» в команде было два пилота, которые упорно боролись друг с другом. Их сражение происходило в том числе и вне трассы, так что борьба стала больше политической. Когда я пришёл в «Мерседес», был сильно удивлён, почему Нико ушёл из Формулы-1. Но теперь я его понимаю. По своему опыту могу сказать, что это очень непросто», — приводит слова Боттаса Iltalehti.
Напомним, в следующем сезоне Боттаса в составе «Мерседеса» заменит британский гонщик Джордж Расселл.
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