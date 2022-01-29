Боттас: теперь я понимаю, почему Росберг ушёл из Формулы-1

Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас признался, что не понимал, почему в 2016 году Нико Росберг после победы в чемпионате принял решение покинуть немецкую команду и завершить карьеру. По словам Боттаса, поработав в «Мерседесе», он стал понимать мотивы Нико.



«До моего перехода в «Мерседес» в команде было два пилота, которые упорно боролись друг с другом. Их сражение происходило в том числе и вне трассы, так что борьба стала больше политической. Когда я пришёл в «Мерседес», был сильно удивлён, почему Нико ушёл из Формулы-1. Но теперь я его понимаю. По своему опыту могу сказать, что это очень непросто», — приводит слова Боттаса Iltalehti.



Напомним, в следующем сезоне Боттаса в составе «Мерседеса» заменит британский гонщик Джордж Расселл.