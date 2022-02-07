Окон: «Альпин» будет без страха соперничать с лидерами Формулы-1

Пилот «Альпин» Эстебан Окон выразил мнение о том, что его команда способна будет навязать борьбу лидерам Формулы-1, когда у неё появится машина хорошего уровня.

«В прошлом году я победил в Венгрии. Конечно, это придаёт уверенности перед новым сезоном. Мы прекрасно понимали, что у нас не лучшая машина, что нам не хватает скорости, чтобы бороться всегда за победу, но как только у нас появилась возможность — мы сразу ею воспользовались. Мы хотели добиться максимальной эффективности в операционной работе команды – и сделали это в прошлом году. И я думаю, что мы можем гордиться этим, потому что это означает, что когда у нас будет быстрая машина, мы сможем бороться с фаворитами без страха», — приводит слова пилота GPFans.