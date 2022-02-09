Бывший босс команды Ф-1 «Ферарри» стал одним из руководителей компании «Астон Мартин»

Бывший руководитель «Феррари» Марко Маттиаччи стал новым глобальным директором по бренду и коммерческой деятельности компании «Астон Мартин», сообщает официальный сайт корпорации.
Маттиаччи более десяти лет провёл на руководящих постах «Феррари», включая роль президента и генерального директора Ferrari North America, президента и генерального директора Ferrari Asia Pacific, а также руководителя команды Формулы-1 в 2014 году.
«Я рад присоединиться к этой невероятной команде лидеров, собранной Лоуренсом Строллом и Тобиасом Мёрсом в роли глобального директора по бренду и коммерческой деятельности. Работая в составе опытной и увлеченной команды, я с нетерпением жду возможности стать хранителем этого культового бренда, который уникально сочетает в себе невероятную роскошь и высокую производительность», — подчеркнул Маттиаччи.
К команде Формулы-1 новая роль Марко Маттиаччи отношения не имеет.
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