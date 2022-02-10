«Тройной диффузор и два сиденья». Албон и Латифи — о секретах нового болида «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Александер Албон и Николас Латифи поучаствовали в шуточном видео коллектива, на котором они якобы пообещали раскрыть секреты новой машины команды.



«Шесть колёс! Детское кресло? Это для Ландо Норриса? О, тут есть косметическое зеркальце, его Джордж Расселл попросил поставить в прошлом году? У нас тройной диффузор? Раньше все говорили о двойном диффузоре, а у нас тройной… Утроенная прижимная сила», — рассказал Александер Албон.



«О, тут два сиденья! У нас будут пассажиры в этом году? О, здесь есть прекрасный держатель для стаканчиков с кофе. Lavazza это очень понравится», — описал машину Николас Латифи.



«Уильямс» представит свой новый болид FW44 15 февраля в 16:00 мск.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.