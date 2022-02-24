«Верю, что Формула-1 поступит правильно». Мик Шумахер — о перспективах Гран-при России

Пилот команды Формулы-1 «Хаас» Мик Шумахер прокомментировал перспективы проведения Гран-при России в Сочи в связи с напряжённой политической ситуацией на Украине.



«Это просто ужасно. Я верю, что Формула-1 поступит правильно. Но я здесь и должен полностью сосредоточиться на своей работе. Большую часть времени я нахожусь на трассе или работаю с командой. Поэтому я не могу следить за всеми новостями, чтобы быть в курсе», — приводит слова Мика Шумахера Speedweek.



Ранее с заявлениями по этой теме выступили гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) российским лидером Владимиром Путиным.



Победителем последнего Гран-при России, который проходил в сентябре 2021 года, стал британец Льюис Хэмилтон.

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