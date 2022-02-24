Феттель и Ферстаппен призвали отменить Гран-при России

Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен выступили против проведения Гран-при России в связи с напряжённой политической ситуацией на Украине.
«Я снова проснулся от утренних новостей и был шокирован. Я думаю, это ужасно видеть, что происходит, и, очевидно, если вы посмотрите на календарь, у нас запланирована гонка в России. Считаю, что мне не стоит ехать. Мне кажется, что это неправильно — проводить гонки в этой стране.
Мне жаль невинных людей, которые теряют свои жизни из-за глупых причин и из-за очень, очень странного и безумного руководства. Я уверен, что это то, о чем мы, гонщики, будем говорить. Лично я просто очень потрясен и опечален тем, что происходит. Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что мое решение уже принято», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.
Ферстаппен добавил, что «когда в стране идет война, не следует проводить там гонки».
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