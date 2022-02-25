Штайнер ответил на вопрос о будущем Никиты Мазепина в «Хаасе»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном прекращении сотрудничества с российским пилотом Никитой Мазепиным.
«На следующей неделе мы должны разобраться со всеми юридическими вопросами, о которых я в настоящее время говорить не могу. Всё будет решаться на следующей неделе. Сегодня я не собираюсь это обсуждать.
Действительно ли будущее Мазепина пока выглядит неопределённо? Да, этот вопрос необходимо решить. Здесь не всё зависит от нас. Сейчас речь идёт о правительствах, и у меня нет никакой власти над ними. Думаю, нам нужно посмотреть на ситуацию, на то, как она будет развиваться на Украине», — приводит слова Штайнера The Race.
Вчера, 24 февраля, «Хаас» решил отказаться от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне. Это случилось после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.
Ранее также сообщалось, что «Хаас» на следующей неделе примет решение о целесообразности продолжения сотрудничества с российской компанией «Уралкалий».
- 25 февраля 2022
-
16:32
-
16:04
-
15:46
-
15:41
-
15:32
-
15:04
-
15:03
-
14:57
-
14:25
-
13:34
-
13:21
-
11:42
-
11:23
-
11:21
-
10:42
-
10:00
-
09:00
-
01:20
-
00:55
-
00:54
- 24 февраля 2022
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
21:52
-
20:13
-
19:00
-
17:50
-
16:57
-
16:44
-
16:11
-
15:44
-
15:05
-
13:55
-
12:32
-
11:55