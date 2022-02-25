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Штайнер ответил на вопрос о будущем Никиты Мазепина в «Хаасе»

Штайнер ответил на вопрос о будущем Никиты Мазепина в «Хаасе»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможном прекращении сотрудничества с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«На следующей неделе мы должны разобраться со всеми юридическими вопросами, о которых я в настоящее время говорить не могу. Всё будет решаться на следующей неделе. Сегодня я не собираюсь это обсуждать.

Действительно ли будущее Мазепина пока выглядит неопределённо? Да, этот вопрос необходимо решить. Здесь не всё зависит от нас. Сейчас речь идёт о правительствах, и у меня нет никакой власти над ними. Думаю, нам нужно посмотреть на ситуацию, на то, как она будет развиваться на Украине», — приводит слова Штайнера The Race.

Вчера, 24 февраля, «Хаас» решил отказаться от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне. Это случилось после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Ранее также сообщалось, что «Хаас» на следующей неделе примет решение о целесообразности продолжения сотрудничества с российской компанией «Уралкалий».

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