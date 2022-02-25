В «Хаасе» прокомментировали ситуацию с будущим Мазепина и партнёрство с «Уралкалием»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» примет решение о целесообразности продолжения сотрудничества с российской компанией «Уралкалий». Этот вопрос должен быть решён на следующей неделе. Об этом заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер. Слова Штайнера в своём «твиттере» передаёт главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон.



Кроме того, будет также решаться вопрос о необходимости продолжать сотрудничество с российским пилотом Никитой Мазепиным.

Напомним, вчера, 24 февраля, «Хаас» принял решение отказаться от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее в третий день тестов в Барселоне. Это случилось после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.