Майкл Андретти: мы многое дадим Ф-1, имея команду с американским, а не российским гонщиком
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Чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти рассказал, что предпринял множество попыток по приобретению команды Формулы-1 «Хаас» и по-прежнему открыт для переговоров с владельцем гоночного коллектива Джином Хаасом. По словам Андретти, попытки по приобретению «Хааса» продолжались в течение двух лет.
«Он не хочет продавать. Если он вдруг изменит свою позицию, скажите ему, чтобы он позвонил мне. Это значительно облегчит нам задачу», — приводит слова Андретти AP News.
«Полагаю, мы сможет многое дать чемпионату, имея настоящую американскую команду с американским, а не российским гонщиком», — цитирует Андретти The Race.
Ранее сообщалось, что «Хаас» удалил все упоминания компании «Уралкалий» со своего официального сайта.
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