Федерация автоспорта Украины призвала ФИА запретить выступления россиян и белорусов

Федерация автоспорта Украины ФАУ обратилась с письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, в котором призвала Международную автомобильную федерацию наложить серьёзные санкции на Российскую автомобильную федерацию и Белорусскую автомобильную федерацию — вплоть до запрета выступлений гонщиков с лицензиями РАФ и БАФ.
Текст письма гласит:
«По требованию членов FAU мы обращаемся к Вам с предложением:
— запретить использование во время проведения FIA и санкционированных FIA соревнований государственных символов Российской федерации и Республики Беларусь – стран-агрессоров;
— запретить проведение на территории Российской федерации и Республики Беларусь соревнований FIA, а также соревнований, санкционированных FIA;
— запретить проведение РАФ и санкционированных РАФ соревнований на оккупированных территориях Украины;
— исключить из FIA всех членов из Российской Федерации и Республики Беларусь;
— исключить из комиссий FIA всех лиц, представляющих организации из Российской Федерации и Республики Беларусь;
— запретить участие в соревнованиях за пределами Российской Федерации и Республики Беларусь обладателям всех лицензий, выданных РАФ и БАФ».
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