Федерация автоспорта Украины призвала ФИА запретить выступления россиян и белорусов

Федерация автоспорта Украины ФАУ обратилась с письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, в котором призвала Международную автомобильную федерацию наложить серьёзные санкции на Российскую автомобильную федерацию и Белорусскую автомобильную федерацию — вплоть до запрета выступлений гонщиков с лицензиями РАФ и БАФ.



Текст письма гласит:



«По требованию членов FAU мы обращаемся к Вам с предложением:



— запретить использование во время проведения FIA и санкционированных FIA соревнований государственных символов Российской федерации и Республики Беларусь – стран-агрессоров;



— запретить проведение на территории Российской федерации и Республики Беларусь соревнований FIA, а также соревнований, санкционированных FIA;



— запретить проведение РАФ и санкционированных РАФ соревнований на оккупированных территориях Украины;



— исключить из FIA всех членов из Российской Федерации и Республики Беларусь;



— исключить из комиссий FIA всех лиц, представляющих организации из Российской Федерации и Республики Беларусь;



— запретить участие в соревнованиях за пределами Российской Федерации и Республики Беларусь обладателям всех лицензий, выданных РАФ и БАФ».