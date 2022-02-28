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Федерация автоспорта Украины призвала ФИА запретить выступления россиян и белорусов

Федерация автоспорта Украины призвала ФИА запретить выступления россиян и белорусов
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Федерация автоспорта Украины ФАУ обратилась с письмом к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, в котором призвала Международную автомобильную федерацию наложить серьёзные санкции на Российскую автомобильную федерацию и Белорусскую автомобильную федерацию — вплоть до запрета выступлений гонщиков с лицензиями РАФ и БАФ.

Текст письма гласит:

«По требованию членов FAU мы обращаемся к Вам с предложением:

— запретить использование во время проведения FIA и санкционированных FIA соревнований государственных символов Российской федерации и Республики Беларусь – стран-агрессоров;

— запретить проведение на территории Российской федерации и Республики Беларусь соревнований FIA, а также соревнований, санкционированных FIA;

— запретить проведение РАФ и санкционированных РАФ соревнований на оккупированных территориях Украины;

— исключить из FIA всех членов из Российской Федерации и Республики Беларусь;

— исключить из комиссий FIA всех лиц, представляющих организации из Российской Федерации и Республики Беларусь;

— запретить участие в соревнованиях за пределами Российской Федерации и Республики Беларусь обладателям всех лицензий, выданных РАФ и БАФ».

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