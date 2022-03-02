Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» прокомментировали судьбу контракта с «Лабораторией Касперского»

В «Феррари» прокомментировали судьбу контракта с «Лабораторией Касперского»
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о возможной потере одного из спонсоров — компании Kaspersky — из-за её российского происхождения.

«Kaspersky — глобальная компания», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

Напомним, ранее стало известно, что ФИА решила не отстранять пилотов из Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных гонках. При этом они будут обязаны выступать под нейтральным флагом.

Кроме того, Формула-1 официально отменила проведение Гран-при России в 2022 году. Этап в Сочи был запланирован на период с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Новость по теме
RTL: немецкий спонсор «Хааса» требует разрыва контракта с «Уралкалием»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022