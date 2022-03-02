В «Феррари» прокомментировали судьбу контракта с «Лабораторией Касперского»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о возможной потере одного из спонсоров — компании Kaspersky — из-за её российского происхождения.



«Kaspersky — глобальная компания», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.



Напомним, ранее стало известно, что ФИА решила не отстранять пилотов из Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных гонках. При этом они будут обязаны выступать под нейтральным флагом.



Кроме того, Формула-1 официально отменила проведение Гран-при России в 2022 году. Этап в Сочи был запланирован на период с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.