Промоутер Гран-при России прокомментировал разрыв контракта с Формулой-1

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» прокомментировала решение владельцев коммерческих прав на Ф-1 разорвать контракт на проведение российского этапа. Соглашение действовало до конца 2025 года. Со следующего сезона Гран-при России должен был переехать с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв».



«АНО «РОСГОНКИ» подтверждает информацию о расторжении контракта с Формулой-1.



АНО «РОСГОНКИ» в полном объёме выполняет свои обязательства по возврату билетов на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ — 2022. Все денежные средства будут возвращены в полном объёме, однако с учётом текущей нестабильной ситуации нам необходимо время на обработку поступающих запросов.



«Сочи Автодром» продолжает свою работу в штатном режиме, и мы будем рады видеть вас на наших мероприятиях», — гласит заявление промоутера.

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