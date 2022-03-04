В «Хаасе» отреагировали на сообщения об уходе Никиты Мазепина
Поделиться
Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опровергла сообщения в СМИ, согласно которым гоночный коллектив собирается прекратить сотрудничество с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине. Об этом информирует Sky Sports. Ранее сообщалось, что заменить Мазепина может Пьетро Фиттипальди.
Не так давно в Международной автомобильной федерации приняли решение позволить всем российским гонщикам принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом даже в случае сохранения места в «Хаасе» Никита не сможет принять участие в Гран-при Великобритании Формулы-1 из-за санкций британской автоспортивной ассоциации. Организация официально запретила спортсменам из России и Беларуси выступать в соревнованиях на территории страны.
Комментарии
- 4 марта 2022
-
12:48
-
11:53
-
11:13
-
10:28
-
09:50
-
01:07
- 3 марта 2022
-
23:44
-
23:06
-
21:50
-
20:54
-
19:36
-
17:30
-
15:59
-
15:10
-
14:21
-
14:09
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
11:59
-
11:40
-
10:50
-
10:05
-
00:42
- 2 марта 2022
-
23:51
-
21:17
-
19:34
-
18:46
-
17:59
-
16:52
-
15:44
-
14:36
-
14:29
-
13:58
-
13:42
Партнерский контент