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В «Хаасе» отреагировали на сообщения об уходе Никиты Мазепина

В «Хаасе» отреагировали на сообщения об уходе Никиты Мазепина
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опровергла сообщения в СМИ, согласно которым гоночный коллектив собирается прекратить сотрудничество с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине. Об этом информирует Sky Sports. Ранее сообщалось, что заменить Мазепина может Пьетро Фиттипальди.

Не так давно в Международной автомобильной федерации приняли решение позволить всем российским гонщикам принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом даже в случае сохранения места в «Хаасе» Никита не сможет принять участие в Гран-при Великобритании Формулы-1 из-за санкций британской автоспортивной ассоциации. Организация официально запретила спортсменам из России и Беларуси выступать в соревнованиях на территории страны.

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