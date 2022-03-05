Алексей Попов назвал «недружественным» заявление «Хааса» об увольнении Мазепина
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Российский автоспортивный комментатор Алексей Попов прокомментировал расторжение контракта командой «Хаас» с Никитой Мазепиным.
«Сегодня «Хаас» в одностороннем порядке опубликовал информацию о расторжении контракта, очень коротко и не очень дружественно. Нет ни малейшего «сожалеем, что так пришлось сделать, спасибо Никите за год работы, спасибо спонсорам, что помогли построить эту машину». Ничего такого, ни слова. Разрываем спонсорский и разрываем контракт с пилотом.
Никита выложил после этого слова, что федерация пошла навстречу, он сам был готов на все шаги, чтобы выступать, но контракт был расторгнут в одностороннем порядке безо всяких консультаций», — сказал Попов в видео на своём YouTube-канале.
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