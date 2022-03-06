Ферстаппен рассказал о реакции Маси на его сообщение
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Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что Майкл Маси оценил поддержку, которую он ему выразил после увольнения с поста гоночного директора Формулы-1.
«Он позитивно оценил моё сообщение, а потом получил ещё несколько. У меня тоже в конце концов были непростые моменты со стюардами, но всё-таки мы должны уважать друг друга. Цель состоит в том, чтобы сделать гонки лучше, более захватывающими, но в то же время справедливыми», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.
После увольнения Маси обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуарду Фрейташ и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих.
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