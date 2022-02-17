Гоночного директора Ф-1 уволили! Получается, ФИА признала роковую ошибку в Абу-Даби?

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем снял Майкла Маси с поста гоночного директора Формулы-1 — причём на фоне продолжающегося расследования событий последних кругов скандального Гран-при Абу-Даби.

Что это значит? ФИА признала неправоту? Маси назначен козлом отпущения? Как это изменит Формулу-1? Попробуем разобраться.

Отставка Маси назревала

В публичном поле отставка Маси прогремела как гром среди ясного неба — попытка объявить об этом во время презентации новой машины «Феррари» привлекла к ней лишь дополнительное внимание. Выступлению бен Сулайема предшествовали многочисленные слухи о том, что дни Маси в дирекции Гран-при сочтены, а подогревались они постоянными цитатами радиопереговоров директора гонки с «Ред Булл» и «Мерседесом».

На фоне этих слухов и многочисленных дискуссий в паддоке отставка уже не выглядит столь неожиданной, и дело здесь не только в том, прав или нет был Маси в тот день в Абу-Даби. Гоночный директор — главное лицо во время гонки, человек, во власти которого принимать почти любые решения, — должен обладать безупречным авторитетом. Авторитет Маси был подорван: он не мог объяснить непоследовательные решения судей, менял свои собственные решения (под давлением команд).

Майкл Маси продолжит работать в ФИА Фото: Charles Coates/Getty Images

В то же время это не значит, что ФИА хотя бы косвенно считает Маси в чём-либо виноватым — бен Сулайем заявил, что Майкл продолжит работать в федерации на другой должности. И это, скорее, выглядит жестом поддержки человека, чьи компетенции ФИА не ставит под сомнение. Проблема Маси не в том, что он сделал что-то не так в Абу-Даби (может, и сделал — но это тема другого разговора), а в том, что ситуация в целом зашла так далеко и оказалась настолько противоречивой.

Попытка подарить болельщикам шоу здесь и сейчас привела к тому, что все решения принимались в спешке, а у должностных лиц не было времени оценить ситуацию взвешенно. Гран-при Абу-Даби должен был стать днём великого триумфа Формулы-1, а в итоге обернулся скандалом и разборками — и ответственность за это на дирекции гонки. А директором гонки в тот день был Маси.

Две головы лучше?

Отставка Маси — лишь один из пунктов программы бен Сулайема по реформированию дирекции гонки. Так, отныне запрещён прямой радиообмен между командами и директором гонки — лишь в рамках процедуры, которая будет более подробно прописана позже, а должность директора попеременно будут занимать Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, которые ранее работали в DTM и WEC соответственно. Ассистировать им в должности старшего помощника будет Херби Блаш — бывший зам ныне покойного Чарли Уайтинга.

Ещё один пункт программы бен Сулайема — создание комнаты виртуального судейства, которая будет находиться за пределами трассы (почему это важно?) и с помощью «самых современных технологий» (раньше это было запрещено?) будет содействовать принятию справедливых решений. Президент ФИА сравнивает это с системой VAR, которая применяется в футболе.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем Фото: fia.com

В теории это всё — замечательные, хотя, кажется, слегка избыточные меры, однако по-прежнему остаётся непонятным главное: правила и логика их применения. Три месяца прошло после Гран-при Сан-Паулу — но до сих пор неясна разница между этим эпизодом и штрафом Норриса в Австрии. И какая разница, где судьи смотрели повтор — в команде дирекции гонки или в студии просмотра повторов — если причины, по которым принято то или иное решение, не озвучены?

Кроме того, нет единых правил ведения борьбы на трассе — и стюарды, которые, судя по всему, как и раньше, от гонки к гонке будут меняться, продолжат принимать решения на своё усмотрение, а значит, останутся и непоследовательность, и различные трактовки и одних и тех же событий. А в таком случае дирекция гонки так и не вернёт утраченного в Абу-Даби доверия. Будем надеяться, что эти реформы — шаг на пути к большей прозрачности дирекции гонки, а не имитация работы в этой области.