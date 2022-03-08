«Росгонки» потребуют от Формулы-1 возврата вступительного взноса за проведение Гран-при

Генеральный директор промоутера российского этапа АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал, что организация будет требовать от Формулы-1 возврата вступительного взноса за проведение Гран-при в сезоне-2022.
Напомним, ранее стало известно, что Гран-при России — 2022 был отменён.
«Подробности я пока озвучить не могу, потому что у нас ещё продолжается разбирательство и оглашать детали сейчас будет не совсем правильно. Скажу только, что изначально договорённость была о том, что мы прерываем действие договора по форс-мажорным обстоятельствам. Но потом всё это переросло в расторжение в одностороннем порядке. Они посчитали, что есть риск дефолта и невыполнения обязательств с нашей стороны. Это была одна из причин, по которой расторгли договор.
В любом случае все дальнейшие юридические шаги требуют дополнительного анализа. Это непростая работа, но мы будем её вести. Сейчас говорить о каких-то промежуточных результатах совершенно точно нет смысла. Мы будем работать над тем, чтобы поставить точку в этом деле правильно, так как в нашем понимании она сейчас стоит не совсем корректно. Мы будем говорить о возврате средств, потому что взнос за проведение Гран-при в этом году был частично уплачен, и Формула-1 должна его вернуть безотносительно того, нравится им это или нет», — приводит слова Титова «Матч ТВ».
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