Ди Реста: многие недооценивают Хэмилтона, он абсолютный зверь

Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста поделился мыслями о предстоящем выступлении в новом сезоне «Королевских гонок» британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Мне кажется, что многие недооценивают Льюиса и то, насколько он неумолим может быть в гонке. Он абсолютный зверь, когда дело доходит до того, что он может извлечь из машины», — приводит слова Ди Ресты Sky Sports.
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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