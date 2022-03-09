Экс-пилот Формулы-1: сейчас Хэмилтон не хочет ничего больше, чем уничтожить Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон выразил мнение, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сделает всё возможное, чтобы стать чемпионом по итогам нового сезона Формулы-1.
«Он горит желанием выиграть, и я думаю, что его будет трудно победить. Он определённо вступает в этот сезон с очень оптимистичным настроем. В этом сезоне Хэмилтон не хочет ничего больше, кроме как просто уничтожить Макса Ферстаппена.
Давайте не будем ходить вокруг да около, Льюис чувствует себя абсолютно ограбленным из-за того, что произошло в прошлом году в Абу-Даби. Уверен, он даже не хочет видеть Макса на трассе. Он хочет оставить его далеко позади и в восьмой раз стать чемпионом мира», — приводит слова Дэвидсона Sky Sports.
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