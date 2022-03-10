Россиянам и белорусам запретили выступать в гонках на территории Испании

Королевская федерация автоспорта Испании присоединилась к ряду других федераций, которые применили жёсткие санкции по отношению ко всем гонщикам из России и Беларуси. Накануне, 9 марта, испанская федерация решила запретить всем обладателям российских и белорусских гоночных лицензий выступления в любых соревнованиях, которые проводятся на территории Испании. К примеру, запрет коснётся испанской Формулы-4, где ранее выступали Владислав Рябов и Максим Архангельский.



Таким образом, Королевская федерация автоспорта Испании не последовала рекомендациям Всемирного совета ФИА, который разрешил россиянам и белорусам выступать под нейтральным флагом при условии подписания специального документа. Ряд пунктов этого документа оказались неприемлемыми для Романа Русинова, Даниила Квята, участников чемпионата мира по ралли-рейдам и гонщиков программы «СМП Рейсинг».

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