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«Не знаю, что ждёт меня в будущем». Смаль — о пропуске сезона-2022

«Не знаю, что ждёт меня в будущем». Смаль — о пропуске сезона-2022
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Российский гонщик Кирилл Смаль прокомментировал известие о том, что он, как и все гонщики «СМП Рейсинг», пропустит сезон-2022 и не сможет выступить в Региональной формуле.

«Друзья, вынужден сообщить, что в этом году я не буду принимать участие в международных гонках. Такое решение было принято в связи с требованиями ФИА к российским автогонщикам.

В этом сезоне я должен был выступить в Региональной формуле. Всю зиму я усиленно готовился к дебюту в новом чемпионате, а теперь даже не знаю, что ждёт меня в будущем. Единственное, в чём я уверен – спорт должен объединять людей и оставаться вне политики.

Гонки – это почти вся моя жизнь. Я продолжу тренироваться и надеяться на лучшее. Спасибо за вашу поддержку», — написал Смаль в своём аккаунте в «Инстаграме».

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