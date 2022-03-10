Алексей Попов прокомментировал разрыв контракта на телетрансляции Формулы-1 в России

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал известие, что Формула-1 разорвала контракт с «Матч ТВ» на трансляции гонок в сезоне-2022 и далее из-за событий на Украине.
«Были нехорошие подозрения, и вот они сегодня подтвердились. Без всякого предупреждения. Всё шло своим чередом, всё уже стояло в программе: Формула-1, Формула-2, Формула-3 на следующие выходные. Но Формула-1 в одностороннем, уведомительном порядке разорвала контракт, который, напомню, был у «Матч ТВ» ещё на несколько сезонов. Так что, собственно говоря, никаких трансляций больше не будет.
Не знаю, что здесь сказать. На российском телевидении Формулы-1 не будет. Есть их сервис, но как я понял, и он тоже не будет больше поддерживаться на территории Российской Федерации. Поэтому как-то будем думать, как следить вместе. Интересно, что у нас должен быть в мае Гран-при Испании — это был бы 30-летний юбилей первой прямой трансляции в России Формулы-1. И 30 лет комментариев у меня. А у Наташи Фабричновой должно было быть 10 лет как раз. Но по крайней мере в телевизионном формате не будет этих юбилеев», — заявил Попов в ролике на своём YouTube-канале.
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