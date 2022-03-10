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«Политизированный шаг». «Матч ТВ» подтвердил разрыв контракта на трансляции Формулы-1

«Политизированный шаг». «Матч ТВ» подтвердил разрыв контракта на трансляции Формулы-1
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что Формула-1 разорвала контракт на трансляции гонок на территории России.

«Формула-1 расторгла соглашение с «Матч ТВ» по формальному признаку. Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1.

К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны. Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России ещё увидят Ф-1 на большом экране и с комментариями нашего голоса Формулы — Алексея Попова», — написал Тащин в своём телеграм-канале.

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