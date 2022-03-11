Сайнс показал лучший результат во второй день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — четвёртый

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Испанский гонщик использовал мягкие шины C4. Второй результат по итогам дня показал действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третьим стал представитель «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Льюис Хэмилтон по итогам дня остался на четвёртой строчке.



Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн. Второй день.



1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:33.532 (С4, 60 кругов).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.479 (С4, 86).

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.532 (С4, 70).

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.609 (С5, 47).

5. Эстебан Окон («Альпин») +0.744 (С4, 111).

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.834 (С3, 54).

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.077 (С3, 60).

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.488 (С3, 46).

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.973 (С3, 39).

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +3.270 (С3, 120).

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +3.455 (С2, 25).

12. Мик Шумахер («Хаас») +4.314 (С2, 23).

13. Джордж Расселл («Мерседес») +5.053 (С2 Proto, 67).

14. Николас Латифи («Уильямс») +6.313 (С2 Proto, 12).

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +8.273 (С2, 48).