Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс показал лучший результат во второй день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — четвёртый

Сайнс показал лучший результат во второй день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — четвёртый
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Испанский гонщик использовал мягкие шины C4. Второй результат по итогам дня показал действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третьим стал представитель «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Льюис Хэмилтон по итогам дня остался на четвёртой строчке.

Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн. Второй день.

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:33.532 (С4, 60 кругов).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.479 (С4, 86).
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.532 (С4, 70).
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.609 (С5, 47).
5. Эстебан Окон («Альпин») +0.744 (С4, 111).
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.834 (С3, 54).
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.077 (С3, 60).
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.488 (С3, 46).
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.973 (С3, 39).
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +3.270 (С3, 120).
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +3.455 (С2, 25).
12. Мик Шумахер («Хаас») +4.314 (С2, 23).
13. Джордж Расселл («Мерседес») +5.053 (С2 Proto, 67).
14. Николас Латифи («Уильямс») +6.313 (С2 Proto, 12).
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +8.273 (С2, 48).

Формула-1 2022. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 11 марта
11 марта 2022, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:33.532
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.479
3
Лэнс Стролл
Aston Martin
+0.532
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022