Ферстаппен стал лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна, Хэмилтон — 9-й

В Сахире завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика команды «Феррари» Шарля Леклера, топ-3 замкнул ещё один представитель «Феррари» Карлос Сайнс.
Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал девятый результат.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.31,936.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,087.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,584.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,593.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,941.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,015.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,022.
8. Мик Шумахер («Хаас») +1,149.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,208.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,247.
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,344.
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,424.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,685.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,853.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,017.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,022.
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +2,125.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,230.
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,550.
20. Алекс Албон («Уильямс») – +2,799.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 18 марта 2022
-
19:01
-
18:54
-
17:12
-
16:37
-
16:02
-
14:47
-
14:32
-
13:40
-
12:37
-
11:55
-
11:23
-
10:45
-
09:32
-
00:58
-
00:08
- 17 марта 2022
-
22:58
-
21:48
-
20:48
-
20:41
-
20:07
-
19:47
-
19:41
-
18:29
-
17:38
-
16:37
-
15:55
-
15:01
-
13:48
-
12:29
-
12:20
-
11:40
-
10:39
-
09:45
-
00:13
- 16 марта 2022
-
23:40