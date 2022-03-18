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Ферстаппен стал лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна, Хэмилтон — 9-й

Ферстаппен стал лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна, Хэмилтон — 9-й
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В Сахире завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика команды «Феррари» Шарля Леклера, топ-3 замкнул ещё один представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал девятый результат.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.31,936.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,087.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,584.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,593.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,941.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,015.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,022.
8. Мик Шумахер («Хаас») +1,149.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,208.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,247.
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,344.
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,424.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,685.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,853.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,017.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,022.
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +2,125.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,230.
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,550.
20. Алекс Албон («Уильямс») – +2,799.

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