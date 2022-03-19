ФИА представила окончательный отчёт о скандальном ГП Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) подвела итоги расследования по Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1. В отчёте, представленном организацией, признаётся факт человеческой ошибки со стороны бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси. При этом отмечается, что Маси действовал «добросовестно и без какого-либо умысла», но не смог верно интерпретировать правила относительно разрешения отстающим автомобилям вернуться в круг с лидером: вместо того чтобы позволить это сделать всем отстающим, Майкл разрешил вернуться в круг с лидерами только пятерым гонщикам, которые располагались между болидами Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»).



В ФИА также обратили внимание на то, что результаты Гран-при и всего сезона в целом не могут быть изменены.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. После этого вспыхнул большой скандал, не стихавший длительное время. Майкл Маси в итоге покинул свой пост.

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